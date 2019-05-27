Премьер Греции хочет роспуска парламента после провала на выборах в Европарламент

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас после того, как стало известно, что возглавляемая им партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) уступает на выборах в Европейский парламент оппозиционной "Новой демократии", объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческое издание Etnos.

Вероятна дата выборов - 30 июня 2019 года, до этого очередные выборы в парламент были запланированы на октябрь.

"Сразу же после второго тура выборов в местные органы я попрошу президента Греции немедленно объявить общенациональные выборы", - заявил Ципрас.

Он также отметил, что результаты выборов не соответствуют его ожиданиям, но он признает их.

По данным Министерства внутренних дел Греции после подсчета почти 40% бюллетеней, "Новая демократия" набирает 33,32% голосов и может получить 7 мест в Европарламенте, а правящая СИРИЗА - 23,89% (6 мест).

В то же время лидер "Новой демократии" Кириакос Мицотакис потребовал от премьер-министра Греции Алексиса Ципраса подать в отставку после того, как первые официальные результаты подсчета голосов на выборах в Греции в Европейский парламент показали разрыв в 9% в пользу его партии.

Напомним, на выборах в Европарламент в Польше, Болгарии и Венгрии лидируют правящие партии - Ярослава Качиньского ЗиС, "Граждане за европейское развитие Болгарии" и ФИДЕС венгерского премьер-министра Виктора Орбана.