Премьер Гаити на Генассамблее ООН заявил о бедности и миграционном кризисе

Генри говорит, что неравенство и конфликты являются движущей силой миграции в его стране.

"Люди, отцы и матери, у которых есть дети, всегда будут спасаться от бедности и конфликтов", - заявил он.

Как известно, тысячи гаитян двинулись к южной границе США. В результате огромный лагерь из беженцев, состоящий 14 000 человек, возник в городе Дель-Рио (Техас, США). В настоящее время лагерь очищен: некоторые люди были депортированы, а около 12 400 мигрантов были допущены в США.