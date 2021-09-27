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Премьер Гаити на Генассамблее ООН заявил о бедности и миграционном кризисе

Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри заявил о миграционном кризисе в его стране, который происходит из-за бедности и неравенства стран. Такое заявление он сделал в видеообращении на Ежегодной встрече мировых лидеров Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Генри говорит, что неравенство и конфликты являются движущей силой миграции в его стране.

"Люди, отцы и матери, у которых есть дети, всегда будут спасаться от бедности и конфликтов", - заявил он.

Как известно, тысячи гаитян двинулись к южной границе США. В результате огромный лагерь из беженцев, состоящий 14 000 человек, возник в городе Дель-Рио (Техас, США). В настоящее время лагерь очищен: некоторые люди были депортированы, а около 12 400 мигрантов были допущены в США.

Напомним, что премьера Гаити пытались привлечь к делу об убийстве президента. Главный прокурор написал письмо судье, который занимался этим делом.

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Миграционный кризис