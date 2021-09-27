Прем'єр Гаїті на Генасамблеї ООН заявив про бідність і міграційну кризу

Генрі каже, що нерівність і конфлікти є рушійною силою міграції в його країні.

"Люди, батьки і матері, у яких є діти, завжди будуть рятуватися від бідності і конфліктів", - заявив він.

Як відомо, тисячі гаїтян рушили до південного кордону США. В результаті величезний табір з біженців, що складається 14 000 осіб, виник в місті Дель-Ріо (Техас, США). Зараз табір очищений: деякі люди були депортовані, а близько 12 400 мігрантів були допущені в США.