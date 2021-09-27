Прем'єр Гаїті на Генасамблеї ООН заявив про бідність і міграційну кризу

Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі заявив про міграційну кризу в його країні, яка відбувається через бідність і нерівність країн. Таку заяву він зробив у відеозверненні на щорічній зустрічі світових лідерів Генеральної Асамблеї ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Генрі каже, що нерівність і конфлікти є рушійною силою міграції в його країні.
"Люди, батьки і матері, у яких є діти, завжди будуть рятуватися від бідності і конфліктів", - заявив він.
Як відомо, тисячі гаїтян рушили до південного кордону США. В результаті величезний табір з біженців, що складається 14 000 осіб, виник в місті Дель-Ріо (Техас, США). Зараз табір очищений: деякі люди були депортовані, а близько 12 400 мігрантів були допущені в США.
Нагадаємо, що прем'єра Гаїті намагалися залучити до справи про вбивство президента. Головний прокурор написав листа судді, який займався цією справою.