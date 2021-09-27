RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Прем'єр Гаїті на Генасамблеї ООН заявив про бідність і міграційну кризу

Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі заявив про міграційну кризу в його країні, яка відбувається через бідність і нерівність країн. Таку заяву він зробив у відеозверненні на щорічній зустрічі світових лідерів Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Генрі каже, що нерівність і конфлікти є рушійною силою міграції в його країні.

"Люди, батьки і матері, у яких є діти, завжди будуть рятуватися від бідності і конфліктів", - заявив він.

Як відомо, тисячі гаїтян рушили до південного кордону США. В результаті величезний табір з біженців, що складається 14 000 осіб, виник в місті Дель-Ріо (Техас, США). Зараз табір очищений: деякі люди були депортовані, а близько 12 400 мігрантів були допущені в США.

Нагадаємо, що прем'єра Гаїті намагалися залучити до справи про вбивство президента. Головний прокурор написав листа судді, який займався цією справою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міграційна криза