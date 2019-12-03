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Премьер Финляндии ушел в отставку

Новости » Политика     03.12.2019 - 13:46
Премьер Финляндии ушел в отставку
Фото: Антти Ринне (flickr.com/demarit)

Партнеры по коалиции выразили Ринне недоверие

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне ушел в отставку, президент страны Саули Ниинисте принял ее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что Ринне ушел в отставку из-за того, что Центристская партия - партнер по коалиции - заявила об утрате доверия к нему. На сегодня на вакантное кресло претендуют министр транспорта Санна Марин и глава парламентской группы СДП Антти Линдтман.

Отметим, правительство Ринне критиковали из-за забастовок почтовой службы, национальной авиакомпании Finnair и в других отраслях. На прошлой неделе в отставку ушла министр по управлению госкомпаниями, которую обвинили в несоблюдении инструкций об управлении госкомпаниями.

Напомним, в конце ноября Ринне на посту финского премьера назвал условие нормализации отношений России и ЕС. В частности, он отметил, что Россия играет ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе.

"Нормализация отношений зависит от разрешения конфликта в Украине. Он создает напряженность между РФ и ЕС", - заявил Ринне.

Он также добавил, что нормализации двусторонних отношений предстоит "еще долгий путь".

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