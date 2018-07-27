В Дании предупредили о возможном вмешательстве России в выборы

Разведка предупредила о возможном вмешательстве РФ в выборы 2019 года

В Дании разведка предупредила о возможном вмешательстве России в выборы, которые состоятся в 2019 году. Об этом сообщает Berlingske.

По словам руководителя агентства военной разведки страны Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Ларса Финдсена, Копенгаген готовится к потенциальному вмешательству России в всеобщие выборы в 2019 году.

Финдсен заявил, что "пока мы сидим здесь, разговаривая, вероятно, кто-то пытается получить доступ к датским сетям".

Отметим, что оценка рисков, проведенная FE в мае 2018 года, установила, что уровень угрозы кибершпионажа против Дании "очень высокий". В свою очередь Финдсен подчеркнул, что "россияне активны в этой области".

Напомним, также президент США Дональд Трамп обеспокоен тем, что Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие выборы в США в пользу Демократической партии. Ранее Министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников российской разведки в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.