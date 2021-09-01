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Премьер Чехии призвал расширить Шенгенскую зону

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал расширить Шенгенскую зону. Он предлагает расширить Шенген на Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ceske Noviny.

Он призвал Европейский Союз определить четкую стратегию по расширению Шенгенской зоны.

"Мы должны сказать, почему Болгарии, Румынии, Хорватии и Сербии до сих пор нет в Шенгене", - сказал Бабиш.

Кроме того, по его словам, ЕС нужно защитить от нелегальной миграции, и повторил, что Шенген в 2015 году не действовал в этом вопросе.

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Шенгенская зона