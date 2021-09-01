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Прем'єр Чехії закликав розширити Шенгенську зону

Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш закликав розширити Шенгенську зону. Він пропонує розширити Шенген на Болгарію, Румунію, Хорватію і Сербію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ceske Noviny.

Він закликав Європейський Союз визначити чітку стратегію щодо розширення Шенгенської зони.

"Ми повинні сказати, чому Болгарії, Румунії, Хорватії та Сербії досі немає в Шенгені", - сказав Бабіш.

Крім того, за його словами, ЄС потрібно захистити від нелегальної міграції, і повторив, що Шенген у 2015 році не діяв у цьому питанні.

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Шенгенська зона