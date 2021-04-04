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Премьер Британии завтра объявит о смягчении локдауна, - СМИ

Новина українською → Великобритания, Воскресенье 04 апреля 2021 20:32
Премьер Британии завтра объявит о смягчении локдауна, - СМИ Фото: Борис Джонсон завтра должен объявить о послаблении карантина (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В Великобритании, где активно происходит вакцинация, резко снизился уровень смертности от коронавируса. В понедельник, 5 апреля, премьер-министр Борис Джонсон объявит о новых шагах по смягчению карантина.

Об этом сообщает Sky News.

"В связи с резким снижением ежедневной смертности и стабилизацией количества случаев заболевания и благодаря продолжению развертывания вакцинации Борис Джонсон завтра объявит о новых мерах по ослаблению локдауна", - пишет издание.

4 апреля в стране сообщили о 10 случаях смертей от коронавируса уже второй день подряд, а показатели новых случаев заболевания являются самыми низкими с начала сентября. Неделю назад было зафиксировано 19 смертей от COVID-19.

Последние данные не включают Уэльс и Северную Ирландию из-за того, что они приостановили выпуск новых статистических данных накануне Пасхи.

Англия и Шотландия сообщили о 2297 положительных тестах на COVID-19 за последние 24 часа, тогда как количество вакцинированных людей приближается к 32 миллионам.

Напомним, Великобритания в апреле запустит тестирование использования COVID-паспортов, которые будут подтверждать, что человек безопасен для окружающих. Их проверят на шоу комиков и футбольных матчах.

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