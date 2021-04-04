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Прем'єр Британії завтра оголосить про послаблення локдауну, - ЗМІ

Новость на русском → Велика Британія, Неділя 04 квітня 2021 20:32
Прем'єр Британії завтра оголосить про послаблення локдауну, - ЗМІ Фото: Борис Джонсон завтра має оголосити про послаблення карантину (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

У Великій Британії, де активно відбувається вакцинація, різко знизився рівень смертності від коронавірусу. У понеділок, 5 квітня, прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосить про нові кроки щодо пом'якшення карантину.

Про це повідомляє Sky News.

"У зв'язку з різким зниженням щоденної смертності та стабілізацією кількості випадків захворювання й завдяки продовженню розгортання вакцинації Борис Джонсон завтра оголосить про нові заходи щодо послаблення локдауну", - пише видання.

4 квітня в країні повідомили про 10 випадків смертей від коронавірусу вже другий день поспіль, а показники нових випадків захворювання є найнижчими з початку вересня. Тиждень тому було зафіксовано 19 смертей від COVID-19.

Останні дані не включають Уельс та Північну Ірландію через те, що вони призупинили випуск нових статистичних даних напередодні Великодня.

Англія та Шотландія повідомили про 2297 позитивних тестів на COVID-19 за останні 24 години, тоді як кількість вакцинованих людей наближається до 32 мільйонів.

Нагадаємо, Велика Британія у квітні запустить тестування системи використання COVID-паспортів, які будуть підтверджувати, що людина безпечна для оточуючих. Їх перевірять на шоу коміків і футбольних матчах.

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