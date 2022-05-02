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Премьер Британии завтра обратится к Верховной раде, - нардеп

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Киев, Понедельник 02 мая 2022 18:35
Премьер Британии завтра обратится к Верховной раде, - нардеп Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к депутатам Верховной рады Украины. Глава британского правительства выступит 3 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

"Завтра Борис Джонсон обратится к украинскому парламенту", - написал в своем Telegram Гончаренко.

Других подробностей выступления британского премьера народный депутат не привел. Он поблагодарил Соединенное Королевство за поддержку Украины.

Напомним, в начале апреля Джонсон посетил Киев с неофициальным визитом, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал, что украинске военные получат бронетехнику и противокорабельные ракеты.

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