Премьер Британии завтра обратится к Верховной раде, - нардеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко .

Других подробностей выступления британского премьера народный депутат не привел. Он поблагодарил Соединенное Королевство за поддержку Украины.

"Завтра Борис Джонсон обратится к украинскому парламенту", - написал в своем Telegram Гончаренко.

Напомним, в начале апреля Джонсон посетил Киев с неофициальным визитом, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал, что украинске военные получат бронетехнику и противокорабельные ракеты.

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