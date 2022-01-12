UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Премьер Британии признался, что был на вечеринке во время локдауна

Автор: Ольга Белей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что был на вечеринке с напитками в саду на Даунинг-стрит во время локдауна. Он также принес извинения за свое поведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В частности, выступая в Палате общин он признался, что "узнал достаточно, чтобы знать, что есть вещи, которые мы просто делали неправильно".

"Я хочу извиниться", - сказал Джонсон, отметив при этом, что "должен взять на себя ответственность" за произошедшие события.

Премьер признался, что "зашел в сад сразу после 18:00 20 мая 2020 года, чтобы поблагодарить персонал", а затем вернулся в свой офис "через 25 минут". Он уточнил, что был уверен, что это рабочеее мероприятие.

"Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был отправить всех обратно внутрь. Я должен был найти другой способ поблагодарить их", - добавил он.

Стоит отметить, в декабре Guardian опубликовала сделанную во время локдауна в мае 2020 года фотографию премьер-министра Бориса Джонсона и более десятка человек, пьющих вино в саду его резиденции.

Напомним, Аллегра Страттон ушла с поста советницы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Причиной стала опубликованная видеозапись, на которой тогда еще пресс-секретарь премьера шутит о прошлогодней рождественской вечеринке в стенах канцелярии Джонсона в разгар второй волны пандемии и строгого локдауна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Джонсон