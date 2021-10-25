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Премьер Британии обсудил с Путиным войну в Украине

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Лондон, Понедельник 25 октября 2021 22:31
Премьер Британии обсудил с Путиным войну в Украине Фото: Борис Джонсон, глава правительства Британии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сегодня провел разговор с президентом России Владимиром Путиным перед климатическим саммитом. Политики, в частности, затронули вопрос военного конфликта в Украине и оккупацию украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии и пресс-службу Кремля.

Как сообщают на Даунинг-стрит, глава британского правительства подчеркнул в разговоре с Путиным важность суверенитета Украины. А глава России, как утверждают в Кремле, изложил Джонсону свое видение урегулирования конфликта на Донбассе с выполнением минских договоренностей.

Также стороны обсудили климатические проблемы, ситуацию в Афганистане, а также ядерные переговоры с Ираном.

"Премьер-министр дал понять, что нынешние отношения Британии с Россией не те, которые нам нужны. Он сказал, что сохраняются значительные двусторонние трудности, в том числе отравление в Солсбери в 2018 году", - заявили в пресс-службе Джонсона.

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Владимир Путин Российская Федерация Украина Донбасс Великобритания Борис Джонсон
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