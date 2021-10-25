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Прем'єр Британії обговорив з Путіним війну в Україні

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Лондон, Понеділок 25 жовтня 2021 22:31
Прем'єр Британії обговорив з Путіним війну в Україні Фото: Борис Джонсон, глава уряду Британії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон сьогодні провів розмову з президентом Росії Володимиром Путіним перед кліматичним самітом. Політики, зокрема, зачепили питання військового конфлікту в Україні та окупацію українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії та прес-службу Кремля.

Як повідомляють на Даунінг-стріт, глава британського уряду наголосив у розмові з Путіним на важливості суверенітету України. А очільник Росії, як стверджують в Кремлі, виклав Джонсону своє бачення урегулювання конфлікту на Донбасі з виконанням мінських домовленостей.

Також сторони обговорили кліматичні проблеми, ситуацію в Афганістані, а також ядерні переговори з Іраном.

"Прем'єр-міністр дав зрозуміти, що нинішні відносини Британії з Росією не ті, які нам потрібні. Він сказав, що зберігаються значні двосторонні труднощі, в тому числі отруєння в Солсбері у 2018 році", - заявили у прес-службі Джонсона.

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