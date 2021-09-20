UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Премьер Британии хочет наладить отношения с Францией после скандала из-за подлодок

Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что хочет наладить отношения с Францией после скандала из-за решения британских властей создать с США и Австралией оборонный альянс. Из-за трехстороннего соглашения Австралия отказалась от контракта с Францией на подлодки, сделка оценивался в 66 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Джонсон заявил, что "очень гордится" отношениями с Францией.

"Мы очень, очень гордимся нашими отношениями с Францией. Наша любовь к Франции неискоренима. Это очень дружеские отношения, которые уходят корнями в прошлое столетие и являются для нас абсолютно жизненно важными", - заявил Джонсон.

Премьер добавил, что Великобритания и Франция проводят совместные военные операции в Мали и в странах Балтии, а также работают над программой ядерных испытаний.

16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала оборонный контракт с Францией.

Ранее стало известно, что встреча министров обороны Франции Флоранс Парли и Великобритании Бена Уоллеса отменена из-за ситуации вокруг отказа Австралии от французских подлодок. Она должна была пройти на прошедшей неделе в Лондоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияФранция