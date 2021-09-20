Министры обороны Британии и Франции отменили встречу из-за скандала с подлодками

Встреча министров обороны Франции Флоранс Парли и Великобритании Бена Уоллеса отменена из-за ситуации вокруг отказа Австралии от французских подлодок. Она должна была пройти на прошедшей неделе в Лондоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным издания, сопредседатель Совета лорд Питер Рикеттс заявил, что мероприятие перенесено на более поздний срок.

Министры в сопровождении военачальников из обеих стран должны были также посетить заседание Франко-британского совета - независимой организации, созданной в 1972 году для укрепления связей между двумя странами. Как заявил изданию сопредседатель совета Питер Рикеттс, оно также не состоится.

16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала оборонный контракт с Францией.