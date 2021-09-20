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Премьер Британии хочет наладить отношения с Францией после скандала из-за подлодок

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Лондон, Понедельник 20 сентября 2021 07:20
Премьер Британии хочет наладить отношения с Францией после скандала из-за подлодок Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что хочет наладить отношения с Францией после скандала из-за решения британских властей создать с США и Австралией оборонный альянс. Из-за трехстороннего соглашения Австралия отказалась от контракта с Францией на подлодки, сделка оценивался в 66 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Джонсон заявил, что "очень гордится" отношениями с Францией.

"Мы очень, очень гордимся нашими отношениями с Францией. Наша любовь к Франции неискоренима. Это очень дружеские отношения, которые уходят корнями в прошлое столетие и являются для нас абсолютно жизненно важными", - заявил Джонсон.

Премьер добавил, что Великобритания и Франция проводят совместные военные операции в Мали и в странах Балтии, а также работают над программой ядерных испытаний.

16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала оборонный контракт с Францией.

Ранее стало известно, что встреча министров обороны Франции Флоранс Парли и Великобритании Бена Уоллеса отменена из-за ситуации вокруг отказа Австралии от французских подлодок. Она должна была пройти на прошедшей неделе в Лондоне.

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