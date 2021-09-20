Прем'єр Британії хоче налагодити відносини з Францією після скандалу через підводні човни

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що хоче налагодити відносини з Францією після скандалу через рішення британської влади створити з США та Австралією оборонний альянс. Через тристоронню угоду Австралія відмовилася від контракту з Францією на підводні човни, угода оцінювалася в 66 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Джонсон заявив, що "дуже пишається" відносинами з Францією.

"Ми дуже, дуже пишаємося нашими відносинами з Францією. Наша любов до Франції невикорінна. Це дуже дружні стосунки, які сягають корінням у минуле століття і є для нас абсолютно життєво важливими", - заявив Джонсон.

Прем'єр додав, що Великобританія і Франція проводять спільні військові операції в Малі та в країнах Балтії, а також працюють над програмою ядерних випробувань.

16 вересня Австралія, Великобританія і США оголосили про створення нового партнерства у сфері безпеки - AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських і британських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Через це Канберра розірвала оборонний контракт з Францією.