Премьер Болгарии назвал главный внешнеполитический инструмент Кремля на Балканах

Главным внешнеполитическим инструментом Москвы на Балканах является повсеместная коррупция.
Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
"Мы боролись с коррупцией на местном уровне, но нашли большего врага – влияние России. Оказалось, что коррупция – это лучший внешнеполитический инструмент Москвы на Балканах", – отметил премьер-министр.
Петков подчеркнул, что на грядущих парламентских выборах Россия попытается окончательно отстранить его от политики.
По мнению премьер-министра, Россия развернула активную кампанию против него в апреле, после отказа Болгарии платить за российский газ в рублях.
Он также отметил, что в ходе расследования в гараже политтехнолога предыдущего правительства Болгарии обнаружили новый внедорожник, за который заплатила российская строительная компания.
Ранее стало известно, что Болгария и Северная Македония подписали договор о начале переговоров по вступлению в ЕС.
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