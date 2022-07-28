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Премьер Болгарии назвал главный внешнеполитический инструмент Кремля на Балканах

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София, Четверг 28 июля 2022 23:58
Премьер Болгарии назвал главный внешнеполитический инструмент Кремля на Балканах Фото: премьер-министр Болгарии Кирил Петков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Главным внешнеполитическим инструментом Москвы на Балканах является повсеместная коррупция.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

"Мы боролись с коррупцией на местном уровне, но нашли большего врага – влияние России. Оказалось, что коррупция – это лучший внешнеполитический инструмент Москвы на Балканах", – отметил премьер-министр.

Петков подчеркнул, что на грядущих парламентских выборах Россия попытается окончательно отстранить его от политики.

По мнению премьер-министра, Россия развернула активную кампанию против него в апреле, после отказа Болгарии платить за российский газ в рублях.

Он также отметил, что в ходе расследования в гараже политтехнолога предыдущего правительства Болгарии обнаружили новый внедорожник, за который заплатила российская строительная компания.

Ранее стало известно, что Болгария и Северная Македония подписали договор о начале переговоров по вступлению в ЕС.

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