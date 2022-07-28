Премьер Болгарии назвал главный внешнеполитический инструмент Кремля на Балканах

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

"Мы боролись с коррупцией на местном уровне, но нашли большего врага – влияние России. Оказалось, что коррупция – это лучший внешнеполитический инструмент Москвы на Балканах", – отметил премьер-министр.

Петков подчеркнул, что на грядущих парламентских выборах Россия попытается окончательно отстранить его от политики.

По мнению премьер-министра, Россия развернула активную кампанию против него в апреле, после отказа Болгарии платить за российский газ в рублях.

Он также отметил, что в ходе расследования в гараже политтехнолога предыдущего правительства Болгарии обнаружили новый внедорожник, за который заплатила российская строительная компания.