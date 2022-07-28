Прем'єр Болгарії назвав головний інструмент впливу Кремля на Балканах

Головним зовнішньополітичним інструментом Москви на Балканах є повсюдна корупція.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

"Ми боролися з корупцією на місцевому рівні, але знайшли більшого ворога – вплив Росії. Виявилося, що корупція – це найкращий зовнішньополітичний інструмент Москви на Балканах", – зазначив прем'єр-міністр.

Петков підкреслив, що на прийдешніх парламентських виборах Росія спробує остаточно усунути його від політики.

На думку прем'єр-міністра, Росія розгорнула активну кампанію проти нього у квітні, після відмови Болгарії платити за російський газ в рублях.

Він також зазначив, що в ході розслідування в гаражі політтехнолога попереднього уряду Болгарії виявили новий позашляховик, за який заплатила Російська будівельна компанія.