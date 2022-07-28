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Прем'єр Болгарії назвав головний інструмент впливу Кремля на Балканах

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Софія, Четвер 28 липня 2022 23:58
Прем'єр Болгарії назвав головний інструмент впливу Кремля на Балканах Фото: прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Головним зовнішньополітичним інструментом Москви на Балканах є повсюдна корупція.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

"Ми боролися з корупцією на місцевому рівні, але знайшли більшого ворога – вплив Росії. Виявилося, що корупція – це найкращий зовнішньополітичний інструмент Москви на Балканах", – зазначив прем'єр-міністр.

Петков підкреслив, що на прийдешніх парламентських виборах Росія спробує остаточно усунути його від політики.

На думку прем'єр-міністра, Росія розгорнула активну кампанію проти нього у квітні, після відмови Болгарії платити за російський газ в рублях.

Він також зазначив, що в ході розслідування в гаражі політтехнолога попереднього уряду Болгарії виявили новий позашляховик, за який заплатила Російська будівельна компанія.

Раніше стало відомо, що Болгарія і Північна Македонія підписали договір про початок переговорів щодо вступу в ЄС.

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