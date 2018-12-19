Прем'єр Бельгії подав у відставку

Фото: прапор Бельгії (flagi.in.ua)

У вівторок провідні партії Бельгії зажадали голосування про вотум недовіри уряду

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель подав у відставку після розпаду правлячої коаліції. Про це він заявив на засіданні парламенту увечері 18 грудня, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал RTBF.

"Я усвідомлюю, що мої пропозиції не були переконливі, а мій заклик не був почутий. Я вирішив представити королю моє прохання про відставку, і я зроблю це негайно", - заявив Мішель.

Після своєї заяви прем'єр покинув засідання парламенту.

На парламентському засіданні у вівторок провідні партії Бельгії зажадали голосування про вотум недовіри уряду.

Нагадаємо, 8 грудня, прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель заявив, що уряд країни буде працювати як уряд меншості після того, як найбільша партія коаліції N-VA оголосила про вихід з урядової коаліції.

N-VA ухвалила рішення про вихід з коаліції через незгоду з позицією прем'єра щодо міграційного пакту ООН.

Представники партії вимагали відмовитися від підписання пакту, проте Мішель не погодився.