Премьер Австралии призвал Китай повлиять на Россию в разрешении войны

Моррисон назвал вторжение "тревожным звонком" для Европы и сказал, что "новая дуга автократии" угрожает миру. Москва "избрала путь насилия и стремится опрокинуть мировой порядок", добавил он.

"Теперь дело Китая и его лидеров в этот поворотный момент истории - продемонстрировать больше, чем слова", - сказал Моррисон.

Он призвал Пекин присоединиться к введению санкций против Москвы.

"Ни одна страна не оказала бы сейчас большего влияния на насильственную агрессию России в отношении Украины, чем Китай, присоединившийся к остальному миру в осуждении российской агрессии и применении тех же санкций, что и у нас", - сказал он.

Моррисон сказал, что Австралия ускорила выдачу около 1700 виз для украинцев, чтобы обеспечить временную безопасность, ожидая, что перемещенные лица захотят вернуться домой после конфликта.