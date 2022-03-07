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Прем'єр Австралії закликав Китай вплинути на Росію у вирішенні війни

Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що країна зіткнулася з "найнебезпечнішою ситуацією в області безпеки за 80 років" з часів Другої світової війни на тлі вторгнення Росії в Україну. Моррісон також закликав Китай засудити вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Моррісон назвав вторгнення "тривожним дзвінком" для Європи і сказав, що "нова дуга автократії" загрожує світу. Москва "обрала шлях насильства і прагне перекинути світовий порядок", додав він.

"Тепер справа Китаю і його лідерів в цей поворотний момент історії - продемонструвати більше, ніж слова", - сказав Моррісон.

Він закликав Пекін приєднатися до введення санкцій проти Москви.

"Жодна країна не зробила б зараз більшого впливу на насильницьку агресію Росії щодо України, ніж Китай, який приєднався до решти світу в засудженні російської агресії і застосуванні тих же санкцій, що і у нас", - сказав він.

Моррісон сказав, що Австралія прискорила видачу близько 1700 віз для українців, щоб забезпечити тимчасову безпеку, очікуючи, що переміщені особи захочуть повернутися додому після конфлікту.

Раніше президент України Володимир Зеленський подякував Австралії за обмеження російського експорту. Він заявив, що не має бути жодного порту, в якому держава-терорист може заробляти гроші.

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Вторгнення Росії до України