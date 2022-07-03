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Премьер Австралии анонсировал новые санкции для России

Фото: премьер-министр Австралии Энтони Албенизи (flickr.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Австралия запретит импорт российского золота, чтобы Россия не могла финансировать войну.

Об этом заявил австрийский премьер Энтони Албаниз РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы также снимем пошлину на украинские товары и объявим дополнительные санкции против России, а также запретим импорт российского золота, чтобы Россия не могла финансировать эту войну" - сказал премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.

Он добавил, что Австралия будет объявлять дополнительные санкции против России. В частности, это запрет на путешествия 16 российским министрам и олигархам.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Австралии Энтони Албанізом.

Перед этим австрийский политик побувал в Буче, Ирпене и Гостомеле.

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