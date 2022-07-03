Премьер Австралии анонсировал новые санкции для России

Австралия запретит импорт российского золота, чтобы Россия не могла финансировать войну.
Об этом заявил австрийский премьер Энтони Албаниз РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы также снимем пошлину на украинские товары и объявим дополнительные санкции против России, а также запретим импорт российского золота, чтобы Россия не могла финансировать эту войну" - сказал премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.
Он добавил, что Австралия будет объявлять дополнительные санкции против России. В частности, это запрет на путешествия 16 российским министрам и олигархам.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Австралии Энтони Албанізом.
Перед этим австрийский политик побувал в Буче, Ирпене и Гостомеле.