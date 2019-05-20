Премьер Армении призвал протестующих разблокировать суды

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал протестующих прекратить блокирование судов в Ереване, которое длилось с утра понедельника, 21 мая. Об эхтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армения".

В частности, с 8:30 утра группы активистов заблокировали здания судов в Ереване и ряде областей Армении. При этом акции протеста начались по призыву самого Паниняна.

"Я обращаюсь ко всем соотечественникам, заблокировавшим входы и выходы в суды. Я прошу с 13:30 снять блокаду. Сегодняшняя акция послужила своей цели, процесс формирования в Армении независимой судебной системы стартовал и отныне необратим", - сказал он обращении.

Премьер-министр напомнил свои ранние слова, что деятельность судов зачастую вызывает возмущение общественности, при этом он отмечал, что не будетдавать оценки принятым судебной власти решениям, поскольку это вне его полномочий.

При этом Пашинян, ссылаясь на 2-ю статью Конституции, гласящую, что власть в Республике Армения принадлежит народу, заявил, что считает себя гарантом власти народа в Армении.

В этом контексте глава правительства подчеркнул, что пришло время "хирургического вмешательства в судебную систему". По его словам, он надеялся на то, что судьи, чья деятельность не соответствовала декларированным ценностям, подадут в отставку.

"Однако такого не произошло и возможность обрести доверие народа к судебной системе считаю исчерпанной”, - заявил он.

В этом контексте он прокомментировал свой призыв заблокировать сегодня с утра все без исключения суды.

"Основным символом данной акции является то, что в Армении не может быть судебной системы, которая не пользуется доверием народа, в противном случае даже самое обоснованное решение народ воспримет как оскорбление, поскольку судебные решения выносятся во имя Армении, то есть от имени народа Армении. И такие решения могут принимать только такие люди, которые имеют институциональное право выступать от имени Армении, то есть имени народа", - заявил Пашинян.

Напомним, причиной акции по блокировке судов в Армении стало недавнее решение Ереванского суда общей юрисдикции, который измененил меру пресечения для второго президента Армении Роберта Кочаряна. Его ранее обвиняли в свержении конституционного строя Армении с применением насилия, а также в завладении полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным конституцией.