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В Армении митингующие заблокировали здания судов

Новости » Политика    20.05.2019 - 10:33
В Армении митингующие заблокировали здания судов
Фото: протест в Ереване (twitter.com/evn_report)

Причиной протеста является решение Ереванского суда общей юрисдикции в отношении второго президента Армении Кочаряна

В столице Армении, Ереване, в понедельник, 20 мая, митингующие по призыву премьер-министра страны Никола Пашиняна заблокировали входы в здания судов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

Протестующие блокируют Высший судебный совет. Также перекрыт вход в Конституционный суд республики. Кроме того, по данным бывшего замминистра юстиции Армении Рубена Меликяна, в здании суда ереванского района Ачапняк выбиты стекла. Он опубликовал фотографии, подтверждающие это.

 

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Опубліковано Ruben Melikyan Неділя, 19 травня 2019 р.

Отметим, днем ранее Пашинян анонсировал новый этап революции в стране и призвал своих сторонников блокировать все суды в стране, чтобы установить "народную власть в судебной сфере". Поводом к протестам стало решение  Ереванского суда общей юрисдикции по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Напомним, Ереванский суд общей юрисдикции опубликовал решение об изменении меры пресечения для второго президента Армении Роберта Кочаряна. Кочаряна обвиняли в свержении конституционного строя Армении с применением насилия, а также в завладении полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным конституцией.

 

 

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Новости Украины АрменияЕреванНикол Пашинян
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