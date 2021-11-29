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Премьер Албании выступил за объединение с Косово

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Албании Эди Рама выступил за объединение с Косовом. Он это поддержит в случае проведения референдума по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euractiv.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном объединении, он сказал, что проголосует за, и ожидает референдум в будущем. Но он не знает, когда и как это произойдет. Косовский премьер Альбер Курти сказал, что референдум - это часть длительного процесса, который находится вне контроля его правительства.

Премьер Сербии Анна Брнабич заявила, что это"еще один камень в подрыв основ региональной стабильности и безопасности".

Опрос, проведенный Euronews Albania, показал, что 80% албанцев выступают за объединение двух стран.

В ходе встречи лидеры также договорились де-факто устранить границы между двумя странами.

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АлбанияКосово