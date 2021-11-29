Прем'єр Албанії виступив за об'єднання з Косовом

Відповідаючи на запитання журналістів про можливе об'єднання, він сказав, що проголосує за, і очікує на референдум у майбутньому. Але він не знає, коли та як це станеться. Косовський прем'єр Альбер Курті сказав, що референдум - це частина тривалого процесу, який знаходиться поза контролем його уряду.

Прем'єр Сербії Анна Брнабіч заявила, що це "ще один камінь у підрив основ регіональної стабільності та безпеки".

Опитування, проведене Euronews Albania, показало, що 80% албанців виступають за об'єднання двох країн.

У ході зустрічі лідери також домовилися де-факто усунути кордони між двома країнами.