Прем'єру Ізраїлю зроблять операцію. Він передасть свої повноваження

Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху сьогодні, 31 березня, проведуть операцію під повним наркозом. Тому він буде змушений тимчасово передати свої повноваження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

За даними Times of Israel, Нетаньяху прооперують сьогодні ввечері після засідання військового кабінету. Операція пов'язана з грижею, яку виявили вчора під час планового огляду ізраїльського прем'єра. Оскільки під час операції Нетаньяху буде під повним наркозом, він передасть свої повноваження прем'єра міністру юстиції Яріву Левіну, який за сумісництвом також є віце-прем'єр-міністром країни.