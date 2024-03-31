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Премьеру Израиля сделают операцию. Он передаст свои полномочия

Израиль, Воскресенье 31 марта 2024 17:26
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Премьеру Израиля сделают операцию. Он передаст свои полномочия Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сегодня, 31 марта, проведут операцию под полным наркозом. Поэтому ему придется временно передать свои полномочия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По данным Times of Israel, Нетаньяху прооперируют сегодня вечером после заседания военного кабинета. Операция связана с грыжей, обнаруженной вчера во время планового осмотра израильского премьера.

Поскольку во время операции Нетаньяху будет под полным наркозом, он передаст свои полномочия премьеру министру юстиции Яриву Левину, который по совместительству также вице-премьер-министр страны.

Ситуация в Израиле

Отметим, что операция состоится на фоне военной кампании Израиля против боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

В середине марта Нетаньяху заявлял, что Израиль близок к завершению последней части боевых действий в Секторе Газа. Как заявлял израильский премьер, военная операция может завершиться примерно через месяц или два.

Однако, как заявлял Нетаньяху, армия Израиля намерена продолжить наступление на город Рафах на южной границе сектора Газа. Хотя президент США Джо Байден ранее в одном из интервью предупредил, что такое наступление может быть "красной линией".

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