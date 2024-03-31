Премьеру Израиля сделают операцию. Он передаст свои полномочия

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сегодня, 31 марта, проведут операцию под полным наркозом. Поэтому ему придется временно передать свои полномочия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По данным Times of Israel, Нетаньяху прооперируют сегодня вечером после заседания военного кабинета. Операция связана с грыжей, обнаруженной вчера во время планового осмотра израильского премьера. Поскольку во время операции Нетаньяху будет под полным наркозом, он передаст свои полномочия премьеру министру юстиции Яриву Левину, который по совместительству также вице-премьер-министр страны.