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Прем'єрку Данії після нападу доставили до лікарні: що відомо про її стан

Фото: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен була доставлена до лікарні після нападу. Її стану здоров'я нічого не загрожує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.

Як повідомляє уряд Данії, Метте Фредеріксен була доставлена ​​в Rigshospitalet після інциденту.

Вона отримала незначне пошкодження внаслідок нападу чоловіка, але була сильно шокована. 

Прем'єр-міністр мала сьогодні взяти участь у кількох заходах у Херлеві, Рьодовре, Роскілле, Хольбеку та Слагельсе. Через інцидент вона їх скасувала.

Очікується, що сьогодні нападнику, якого поліція затримала вчора, оберуть запобіжний захід.

 

Що відомо про напад

Нагадаємо, вчора, 7 червня, уряд Данії та місцеві ЗМІ повідомили про напад на прем'єр-міністра Метте Фредеріксен. Це сталося ввечері на одній з площ Копенгагена.

Як відомо, 39-річний чоловік вдарив Фредеріксен. Як і зазначалося вище, прем'єр не отримала серйозних травм, але була у стані шоку.

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Прем'єр-міністрДанія