Прем'єрку Данії після нападу доставили до лікарні: що відомо про її стан

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен була доставлена до лікарні після нападу. Її стану здоров'я нічого не загрожує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.
Як повідомляє уряд Данії, Метте Фредеріксен була доставлена в Rigshospitalet після інциденту.
Вона отримала незначне пошкодження внаслідок нападу чоловіка, але була сильно шокована.
Прем'єр-міністр мала сьогодні взяти участь у кількох заходах у Херлеві, Рьодовре, Роскілле, Хольбеку та Слагельсе. Через інцидент вона їх скасувала.
Очікується, що сьогодні нападнику, якого поліція затримала вчора, оберуть запобіжний захід.
Нагадаємо, вчора, 7 червня, уряд Данії та місцеві ЗМІ повідомили про напад на прем'єр-міністра Метте Фредеріксен. Це сталося ввечері на одній з площ Копенгагена.
Як відомо, 39-річний чоловік вдарив Фредеріксен. Як і зазначалося вище, прем'єр не отримала серйозних травм, але була у стані шоку.
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