Прем'єрку Данії після нападу доставили до лікарні: що відомо про її стан

Як повідомляє уряд Данії, Метте Фредеріксен була доставлена ​​в Rigshospitalet після інциденту.

Вона отримала незначне пошкодження внаслідок нападу чоловіка, але була сильно шокована.

Прем'єр-міністр мала сьогодні взяти участь у кількох заходах у Херлеві, Рьодовре, Роскілле, Хольбеку та Слагельсе. Через інцидент вона їх скасувала.

Очікується, що сьогодні нападнику, якого поліція затримала вчора, оберуть запобіжний захід.