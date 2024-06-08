Премьера Данию после нападения доставили в больницу: что известно о ее состоянии

Как сообщает правительство Дании, Мэтте Фредериксен была доставлена ​​в Rigshospitalet после инцидента.

Она получила незначительное повреждение в результате нападения мужчины, но была сильно шокирована.

Премьер-министр должна сегодня принять участие в нескольких мероприятиях в Херлеве, Редовре, Роскилле, Хольбеке и Слагельсе. Из-за инцидента она их отменила.

Ожидается, что сегодня нападающему, которого полиция задержала вчера, изберут меру пресечения.