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Прем'єри Польщі та Фінляндії зробили спільну заяву про підтримку України: Ми за вас і разом з вами

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Понеділок 21 листопада 2022 02:26
Прем'єри Польщі та Фінляндії зробили спільну заяву про підтримку України: Ми за вас і разом з вами Фото: Матеуш Моравецький і Санна Марін, прем'єри Польщі та Фінляндії (скриншот з відео)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністри Польщі та Фінляндії Матеуш Моравецький та Санна Марін заявили про повну підтримку країнами України, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ, виборюючи свободу та суверенітет, а також європейські цінності та безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну відеозаяву глав урядів Польщі та Фінляндії.

Моравецький, який відвідав Гельсінкі та зустрівся з фінською колегою, зазначив, що українці завжди можуть розраховувати на підтримку з боку їхніх країн.

"Ми твердо відчуваємо, що ви також боретеся за європейські цінності, європейську безпеку та європейське майбутнє. Тому ви завжди матимете нашу підтримку", - заявив він і додав, що це будуть "не тільки слова, але дії та факти".

Марін наголосила, що обидві держави "цілком підтримують Україну в її боротьбі проти Росії".

"Ми за вас і разом з вами, коли ви захищаєте свою країну та європейські цінності", - сказала фінська прем'єрка.

Відео: спільна заява Матеуша Моравецького та Санни Марін

Раніше Моравецький заявив, що слідчі поки не встановили місце запуску ракети, яка впала в Польщі.

А також глава польського уряду запропонував передати заарештовані активи РФ Україні, а прем'єрка Фінляндії підтримала ініціативу.

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