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Премьеры Польши и Финляндии сделали совместное заявление о поддержке Украины: Мы за вас и вместе с вами

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Понедельник 21 ноября 2022 02:26
Премьеры Польши и Финляндии сделали совместное заявление о поддержке Украины: Мы за вас и вместе с вами Фото: Матеуш Моравецкий и Санна Марин, премьеры Польши и Финляндии (скриншот с видео)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министры Польши и Финляндии Матеуш Моравецкий и Санна Марин заявили о полной поддержке странами Украины, которая отражает полномасштабную военную агрессию РФ, отстаивая свободу и суверенитет, а также европейские ценности и безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное видеозаявление глав правительств Польши и Финляндии.

Моравецкий, который совершил визит в Хельсинки и встретился с финской коллегой, отметил, что украинцы всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны их стран.

"Мы твердо чувствуем, что вы также боретесь за европейские ценности, европейскую безопасность и европейское будущее. Поэтому вы всегда будете иметь нашу поддержку", - заявил он и добавил, что это будут "не только слова, но действия и факты".

Марин подчеркнула, что оба государства "полностью поддерживают Украину в ее борьбе против России".

"Мы за вас и вместе с вами, когда вы защищаете свою страну и европейские ценности", - сказала финский премьер.

Видео: совместное заявление Матеуша Моравецкого и Санны Марин

Ранее Моравецкий заявил, что следователи пока не установили место запуска ракеты, которая упала в Польше.

А также глава польского правительства предложил передать арестованные активы РФ Украине, а премьер Финляндии поддержала инициативу.

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