Прем'єр Вірменії здійснить "історичний" візит до Туреччини

За його словами, премʼєр Вірменії відвідає Туреччину 20 червня.

"Було запрошення від президента Туреччини. Під час візиту будуть обговорені всі регіональні кроки", - розповів Симонян.

Спікер вірменського парламенту наголосив на історичності цього року, адже йдеться про перший візит глави Вірменії до Туреччини такого рівня.

Симонян також заявив, що ризики, пов'язані з можливою війною між Азербайджаном і Вірменією, мінімальні, і влада Вірменії вживає активних кроків для їх нейтралізації.

За словами спікера парламенту Вірменії, майбутній візит прем'єр-міністра до Туреччини також є одним із таких кроків.

Зазначимо, Туреччина наразі не коментувала можливий візит Пашиняна.