Прем'єр Вірменії здійснить "історичний" візит до Туреччини
Премʼєр-міністр Нікол Пашинян здійснить перший в історії візит до Туреччини. Його запросив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган.
Про це заявив спікер парламенту Вірменії Ален Симонян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Armenpress.
За його словами, премʼєр Вірменії відвідає Туреччину 20 червня.
"Було запрошення від президента Туреччини. Під час візиту будуть обговорені всі регіональні кроки", - розповів Симонян.
Спікер вірменського парламенту наголосив на історичності цього року, адже йдеться про перший візит глави Вірменії до Туреччини такого рівня.
Симонян також заявив, що ризики, пов'язані з можливою війною між Азербайджаном і Вірменією, мінімальні, і влада Вірменії вживає активних кроків для їх нейтралізації.
За словами спікера парламенту Вірменії, майбутній візит прем'єр-міністра до Туреччини також є одним із таких кроків.
Зазначимо, Туреччина наразі не коментувала можливий візит Пашиняна.
Відносини Туреччини та Вірменії
Відносини між Туреччиною та Вірменією є напруженими. Вірменія вважає геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни. Однак Туреччина з таким визначенням не згодна.
Також Туреччина підтримувала Азербайджан у конфлікті навколо Нагірного Карабаху.
Хоча Анкара визнала Вірменію після проголошення нею незалежності у 1991 році, з 1993-го спільний кордон двох країн був закритийє
Однак у лютому 2023 року через землетрус Туреччина відкрила кордон з Вірменією, який був закритий 35 років.
Того ж року прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що прагне налагодити відносини з Туреччиною, а у 2024 році вірменська й турецька сторона провели зустріч щодо нормалізації на кордоні.
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