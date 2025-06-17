Прем'єр Вірменії здійснить "історичний" візит до Туреччини

Премʼєр-міністр Нікол Пашинян здійснить перший в історії візит до Туреччини. Його запросив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган.

Про це заявив спікер парламенту Вірменії Ален Симонян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Armenpress.

За його словами, премʼєр Вірменії відвідає Туреччину 20 червня. "Було запрошення від президента Туреччини. Під час візиту будуть обговорені всі регіональні кроки", - розповів Симонян. Спікер вірменського парламенту наголосив на історичності цього року, адже йдеться про перший візит глави Вірменії до Туреччини такого рівня. Симонян також заявив, що ризики, пов'язані з можливою війною між Азербайджаном і Вірменією, мінімальні, і влада Вірменії вживає активних кроків для їх нейтралізації. За словами спікера парламенту Вірменії, майбутній візит прем'єр-міністра до Туреччини також є одним із таких кроків. Зазначимо, Туреччина наразі не коментувала можливий візит Пашиняна.