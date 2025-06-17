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Прем'єр Вірменії здійснить "історичний" візит до Туреччини

Вівторок 17 червня 2025 20:08
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Прем'єр Вірменії здійснить "історичний" візит до Туреччини Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Тетяна Степанова

Премʼєр-міністр Нікол Пашинян здійснить перший в історії візит до Туреччини. Його запросив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган.

Про це заявив спікер парламенту Вірменії Ален Симонян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Armenpress.

За його словами, премʼєр Вірменії відвідає Туреччину 20 червня.

"Було запрошення від президента Туреччини. Під час візиту будуть обговорені всі регіональні кроки", - розповів Симонян.

Спікер вірменського парламенту наголосив на історичності цього року, адже йдеться про перший візит глави Вірменії до Туреччини такого рівня.

Симонян також заявив, що ризики, пов'язані з можливою війною між Азербайджаном і Вірменією, мінімальні, і влада Вірменії вживає активних кроків для їх нейтралізації.

За словами спікера парламенту Вірменії, майбутній візит прем'єр-міністра до Туреччини також є одним із таких кроків.

Зазначимо, Туреччина наразі не коментувала можливий візит Пашиняна.

Відносини Туреччини та Вірменії

Відносини між Туреччиною та Вірменією є напруженими. Вірменія вважає геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни. Однак Туреччина з таким визначенням не згодна.

Також Туреччина підтримувала Азербайджан у конфлікті навколо Нагірного Карабаху.

Хоча Анкара визнала Вірменію після проголошення нею незалежності у 1991 році, з 1993-го спільний кордон двох країн був закритийє

Однак у лютому 2023 року через землетрус Туреччина відкрила кордон з Вірменією, який був закритий 35 років.

Того ж року прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що прагне налагодити відносини з Туреччиною, а у 2024 році вірменська й турецька сторона провели зустріч щодо нормалізації на кордоні.

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Туреччина Вірменія Нікол Пашинян Реджеп Тайіп Ердоган
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