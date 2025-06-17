Премьер Армении совершит "исторический" визит в Турцию

Премьер-министр Никол Пашинян совершит первый в истории визит в Турцию. Его пригласил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Armenpress .

По его словам, премьер Армении посетит Турцию 20 июня.

"Было приглашение от президента Турции. Во время визита будут обсуждены все региональные шаги", - рассказал Симонян.

Спикер армянского парламента отметил историчность этого года, ведь речь идет о первом визите главы Армении в Турцию такого уровня.

Симонян также заявил, что риски, связанные с возможной войной между Азербайджаном и Арменией, минимальны, и власти Армении предпринимают активные шаги для их нейтрализации.

По словам спикера парламента Армении, предстоящий визит премьер-министра в Турцию также является одним из таких шагов.

Отметим, Турция пока не комментировала возможный визит Пашиняна.