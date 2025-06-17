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Премьер Армении совершит "исторический" визит в Турцию

Вторник 17 июня 2025 20:08
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Премьер Армении совершит "исторический" визит в Турцию Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Никол Пашинян совершит первый в истории визит в Турцию. Его пригласил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Armenpress.

По его словам, премьер Армении посетит Турцию 20 июня.

"Было приглашение от президента Турции. Во время визита будут обсуждены все региональные шаги", - рассказал Симонян.

Спикер армянского парламента отметил историчность этого года, ведь речь идет о первом визите главы Армении в Турцию такого уровня.

Симонян также заявил, что риски, связанные с возможной войной между Азербайджаном и Арменией, минимальны, и власти Армении предпринимают активные шаги для их нейтрализации.

По словам спикера парламента Армении, предстоящий визит премьер-министра в Турцию также является одним из таких шагов.

Отметим, Турция пока не комментировала возможный визит Пашиняна.

Отношения Турции и Армении

Отношения между Турцией и Арменией являются напряженными. Армения считает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Однако Турция с таким определением не согласна.

Также Турция поддерживала Азербайджан в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

Хотя Анкара признала Армению после провозглашения ею независимости в 1991 году, с 1993-го общая граница двух стран была закрыта

Однако в феврале 2023 года из-за землетрясения Турция открыла границу с Арменией, которая была закрыта 35 лет.

В том же году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стремится наладить отношения с Турцией, а в 2024 году армянская и турецкая сторона провели встречу по нормализации на границе.

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Турция Армения Никол Пашинян Реджеп Тайип Эрдоган
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