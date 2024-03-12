Прем'єр Вірменії назвав умову для виходу країни з ОДКБ

Він нагадав, що Вірменія заморозила участь в організації та не бере участі в засіданнях, обговоренні документів і не використовує свою квоту з призначення заступника керівника ОДКБ.

"Єреван просить, очікує і вимагає, щоб партнери в ОДКБ дали відповідь на одне запитання: яка зона відповідальності організації у Вірменії", - сказав Пашинян.

Прем'єр запевнив, що Вірменія не створювала жодних проблем з ОДКБ, і вони з'явилися лише з того моменту, коли Єреван вперше порушив питання про зону відповідальності ОДКБ.

"І відповіді на це питання ми так і не отримали. Причому воно не з'явилося нізвідки. До цього були серйозні обговорення. Ми отримали чітку позицію ОДКБ і Росії, яка не дає підстав для будь-яких різночитань. Йшлося про те, що суверенна територія Республіки Вірменія - це "червона лінія" для Москви та Організації", - наголосив Пашинян.

Як зазначив прем'єр, коли під час вторгнення Азербайджану у травні 2021 року Вірменія зафіксувала, що червона лінія перейдена, з боку ОДКБ не було кроків, передбачених статутом. Тоді Єреван не став підіймати ніяких питань, вони обговорювалися у робочому порядку.

"Потім були нові вторгнення Азербайджану у листопаді 2021, вересні 2022 року. Тобто ми не просто одно дня "прокинулись і згадали" про ОДКБ, це був тривалий процес, який почався ще у 2020 році, навіть раніше", - додав Пашинян.

Він зазначив, що в ході війни 2020 року ОДКБ висловив готовність відправити миротворців до Вірменії, але у Єревана постало питання, чому організація виступає як нейтральна сторона, якщо Вірменія є її учасником.

Пашинян наголосив, що якщо в ОДКБ зможуть дати відповідь, якою є сфера відповідальності організації щодо Вірменії, і це буде відповідати уявленням Єревана, то "питання буде вирішене".

"Якщо ж ні, Вірменія вийде з ОДКБ. Коли - сказати не можу", - додав вірменський прем’єр.

Конфлікт навколо Нагорного Карабаху

Нагадаємо, у вересні 2023 року Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху, внаслідок яких невизнана "республіка" капітулювала.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, що включає Нагірний Карабах. Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.

Крім того, до конфлікту була причетна Москва. Російські так звані миротворці перебули на території Нагірного Карабаху. Нещодавно Пашинян заявив, що Вірменія "заморозила" свою участь в Організації договору про колективну безпеку.

Як закінчився конфлікт між Вірменією та Азербайджаном завдовжки 30 років - читайте у матеріалі РБК-Україна.