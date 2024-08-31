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Прем'єр Вірменії натякнув, що не хоче посередництва РФ на переговорах з Азербайджаном

Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вірменія натякнула, що не хоче на мирних переговорах з Азербайджаном посередництва Росії. Єреван вважає правильним "двосторонній формат" переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, якого цитує "Радіо Свобода".

"Ми цінуємо підтримку всіх наших міжнародних партнерів у мирному процесі. Протягом тривалого часу робота з Азербайджаном відбувається у двосторонньому форматі, причому можна сказати, що цей формат показав певну ефективність за цей період", - сказав Пашинян.

Він зазначив, що 31 серпня було підписано спільну постанову комісій з демаркації кордону. Прем’єр-міністр Вірменії підкреслив, що якщо сторони можуть рухатися у двосторонньому форматі, то він вважає цей формат правильним.

Пашинян додав, що 

 

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

У вересні 2023 року Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху. Невизнана "республіка" фактично капітулювала, а Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону.

Пізніше Вірменія визнала площу Азербайджану з територією Карабаху. Проте протягом року мирна угода між Вірменією та Азербайджаном не була укладена.

Крім того, до конфлікту була причетна Росія. Її так звані миротворці перебували на території Нагірного Карабаху.

На тлі конфлікту у Вірменії часом спалахують протести через демаркацію кордонів з Азербайджаном. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяВірменіяАзербайджанНікол Пашинян