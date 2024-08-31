Прем'єр Вірменії натякнув, що не хоче посередництва РФ на переговорах з Азербайджаном

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

У вересні 2023 року Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху. Невизнана "республіка" фактично капітулювала, а Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону.

Пізніше Вірменія визнала площу Азербайджану з територією Карабаху. Проте протягом року мирна угода між Вірменією та Азербайджаном не була укладена.

Крім того, до конфлікту була причетна Росія. Її так звані миротворці перебували на території Нагірного Карабаху.

На тлі конфлікту у Вірменії часом спалахують протести через демаркацію кордонів з Азербайджаном. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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