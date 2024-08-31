Премьер Армении намекнул, что не хочет посредничества РФ на переговорах с Азербайджаном

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

В сентябре 2023 года Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. Непризнанная "республика" фактически капитулировала, а Армения отказалась перекидывать свою армию на территорию региона.

Позже Армения признала площадь Азербайджана с территорией Карабаха. Однако в течение года мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном не было заключено.

Кроме того, к конфликту была причастна Россия. Ее так называемые миротворцы находились на территории Нагорного Карабаха.

На фоне конфликта в Армении иногда вспыхивают протесты из-за демаркации границ с Азербайджаном. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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