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Премьер Армении намекнул, что не хочет посредничества РФ на переговорах с Азербайджаном

Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Армения намекнула, что не хочет на мирных переговорах с Азербайджаном посредничества России. Ереван считает правильным "двусторонний формат" переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого цитирует "Радио Свобода".

"Мы ценим поддержку всех наших международных партнеров в мирном процессе. В течение длительного времени работа с Азербайджаном проходит в двустороннем формате, причем можно сказать, что этот формат показал определенную эффективность за этот период", - сказал Пашинян.

Он отметил, что 31 августа было подписано совместное постановление комиссий по демаркации границы. Премьер-министр Армении подчеркнул, что если стороны могут двигаться в двустороннем формате, то он считает этот формат правильным.

Пашинян добавил, что

 

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

В сентябре 2023 года Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. Непризнанная "республика" фактически капитулировала, а Армения отказалась перекидывать свою армию на территорию региона.

Позже Армения признала площадь Азербайджана с территорией Карабаха. Однако в течение года мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном не было заключено.

Кроме того, к конфликту была причастна Россия. Ее так называемые миротворцы находились на территории Нагорного Карабаха.

На фоне конфликта в Армении иногда вспыхивают протесты из-за демаркации границ с Азербайджаном. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияАрменияАзербайджанНикол Пашинян