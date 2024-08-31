Прем'єр Вірменії натякнув, що не хоче посередництва РФ на переговорах з Азербайджаном

Вірменія натякнула, що не хоче на мирних переговорах з Азербайджаном посередництва Росії. Єреван вважає правильним "двосторонній формат" переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, якого цитує "Радіо Свобода".

"Ми цінуємо підтримку всіх наших міжнародних партнерів у мирному процесі. Протягом тривалого часу робота з Азербайджаном відбувається у двосторонньому форматі, причому можна сказати, що цей формат показав певну ефективність за цей період", - сказав Пашинян.

Він зазначив, що 31 серпня було підписано спільну постанову комісій з демаркації кордону. Прем’єр-міністр Вірменії підкреслив, що якщо сторони можуть рухатися у двосторонньому форматі, то він вважає цей формат правильним.

"Про це я також сказав російському президенту під час нашої останньої телефонної розмови", - заявив він.