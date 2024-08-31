ua en ru
Сб, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Армении намекнул, что не хочет посредничества РФ на переговорах с Азербайджаном

Ереван, Суббота 31 августа 2024 14:20
UA EN RU
Премьер Армении намекнул, что не хочет посредничества РФ на переговорах с Азербайджаном Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Армения намекнула, что не хочет на мирных переговорах с Азербайджаном посредничества России. Ереван считает правильным "двусторонний формат" переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого цитирует "Радио Свобода".

"Мы ценим поддержку всех наших международных партнеров в мирном процессе. В течение длительного времени работа с Азербайджаном проходит в двустороннем формате, причем можно сказать, что этот формат показал определенную эффективность за этот период", - сказал Пашинян.

Он отметил, что 31 августа было подписано совместное постановление комиссий по демаркации границы. Премьер-министр Армении подчеркнул, что если стороны могут двигаться в двустороннем формате, то он считает этот формат правильным.

"Об этом я также сказал российскому президенту во время нашего последнего телефонного разговора", - заявил он.

Пашинян добавил, что не может сказать, что исключает работу в другом формате.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

В сентябре 2023 года Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. Непризнанная "республика" фактически капитулировала, а Армения отказалась перекидывать свою армию на территорию региона.

Позже Армения признала площадь Азербайджана с территорией Карабаха. Однако в течение года мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном не было заключено.

Кроме того, к конфликту была причастна Россия. Ее так называемые миротворцы находились на территории Нагорного Карабаха.

На фоне конфликта в Армении иногда вспыхивают протесты из-за демаркации границ с Азербайджаном. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Армения Азербайджан Никол Пашинян
NEWS
Тарифы ЖКХ, субсидии и пенсии в сентябре: к чему готовиться украинцам
Тарифы ЖКХ, субсидии и пенсии в сентябре: к чему готовиться украинцам
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России