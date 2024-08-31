Премьер Армении намекнул, что не хочет посредничества РФ на переговорах с Азербайджаном
Армения намекнула, что не хочет на мирных переговорах с Азербайджаном посредничества России. Ереван считает правильным "двусторонний формат" переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого цитирует "Радио Свобода".
"Мы ценим поддержку всех наших международных партнеров в мирном процессе. В течение длительного времени работа с Азербайджаном проходит в двустороннем формате, причем можно сказать, что этот формат показал определенную эффективность за этот период", - сказал Пашинян.
Он отметил, что 31 августа было подписано совместное постановление комиссий по демаркации границы. Премьер-министр Армении подчеркнул, что если стороны могут двигаться в двустороннем формате, то он считает этот формат правильным.
"Об этом я также сказал российскому президенту во время нашего последнего телефонного разговора", - заявил он.
Пашинян добавил, что не может сказать, что исключает работу в другом формате.
Конфликт вокруг Нагорного Карабаха
В сентябре 2023 года Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. Непризнанная "республика" фактически капитулировала, а Армения отказалась перекидывать свою армию на территорию региона.
Позже Армения признала площадь Азербайджана с территорией Карабаха. Однако в течение года мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном не было заключено.
Кроме того, к конфликту была причастна Россия. Ее так называемые миротворцы находились на территории Нагорного Карабаха.
На фоне конфликта в Армении иногда вспыхивают протесты из-за демаркации границ с Азербайджаном. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.
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