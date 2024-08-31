Премьер Армении намекнул, что не хочет посредничества РФ на переговорах с Азербайджаном

Армения намекнула, что не хочет на мирных переговорах с Азербайджаном посредничества России. Ереван считает правильным "двусторонний формат" переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого цитирует "Радио Свобода".

"Мы ценим поддержку всех наших международных партнеров в мирном процессе. В течение длительного времени работа с Азербайджаном проходит в двустороннем формате, причем можно сказать, что этот формат показал определенную эффективность за этот период", - сказал Пашинян.

Он отметил, что 31 августа было подписано совместное постановление комиссий по демаркации границы. Премьер-министр Армении подчеркнул, что если стороны могут двигаться в двустороннем формате, то он считает этот формат правильным.

"Об этом я также сказал российскому президенту во время нашего последнего телефонного разговора", - заявил он.