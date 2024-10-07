UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Прем'єр Словаччини запропонував вдарити ракетою по Брюсселю

Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував заклики євродепутатів дозволити Україні бити далекобійною зброєю по території Росії. Він також запропонував вдарити ракетою по Брюсселю, щоб там "зрозуміли, про що, власне, йдеться".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hlavný Denník.

"Мені шкода, що в Європі з'явилася така збочена мода, коли замість того, щоб зупинити гуркіт гармат, ми чуємо бурхливі оплески, гучні вітання і часто значні матеріальні рішення, які тільки заохочують війну продовжуватися", - сказав Фіцо під час виступу з нагоди 80-річчю Карпатсько-Дуклянської операції.

Окрім того, він запропонував "вдарити ракетою по якомусь фонтану" у Брюсселі.

"І раптом ми чуємо, як деякі члени Європарламенту з легкістю весняного вітерця говорять про ракети середньої дальності, про ракети великої дальності. Ну, образно кажучи. Можливо, одна така ракета могла б розбити якийсь фонтан у Брюсселі, щоб вони зрозуміли, про що, власне, йдеться", - заявив словацький прем'єр.

Дозвіл на далекобійні удари України по РФ

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський протягом тривалого часу домагається дозволу на застосування західної зброї для ударів вглиб території Росії.

Зокрема, США можуть дозволити використовувати ракети ATACMS, а Британія - крилаті ракети Storm Shadow.

Водночас The Washington Post повідомив, що США висловили сумніви щодо ефективності використання Україною далекобійних ракет для завдання ударів по російській території. На думку представників Білого дому та Пентагону, українські лідери не змогли надати достатніх аргументів на користь такої стратегії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзРоберт ФіцоВійна в УкраїніРакетний ударРакети