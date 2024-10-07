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Премьер Словакии предложил ударить ракетой по Брюсселю

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал призывы евродепутатов разрешить Украине бить дальнобойным оружием по территории России. Он также предложил ударить ракетой по Брюсселю, чтобы там "поняли, о чем, собственно, идет речь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный Denník.

"Мне жаль, что в Европе появилась такая извращенная мода, когда вместо того, чтобы остановить грохот пушек, мы слышим бурные аплодисменты, громкие приветствия и часто значительные материальные решения, которые только поощряют войну продолжаться", - сказал Фицо во время выступления по случаю 80-летия Карпатско-Дуклянской операции.

Кроме того, он предложил "ударить ракетой по какому-то фонтану" в Брюсселе.

"И вдруг мы слышим, как некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, о ракетах большой дальности. Ну, образно говоря. Возможно, одна такая ракета могла бы разбить какой-нибудь фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем, собственно, идет речь", - заявил словацкий премьер.

Разрешение на дальнобойные удары Украины по РФ

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский долгое время добивается разрешения на применение западного оружия для ударов вглубь территории России.

В частности, США могут разрешить использовать ракеты ATACMS, а Британия - крылатые ракеты Storm Shadow.

В то же время The Washington Post сообщил, что США выразили сомнения в эффективности использования Украиной дальнобойных ракет для нанесения ударов по российской территории. По мнению представителей Белого дома и Пентагона, украинские лидеры не смогли предоставить достаточные аргументы в пользу такой стратегии.

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