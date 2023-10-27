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Прем'єр Словаччини висунув цинічну умову для підтримки військової допомоги Україні

Словаччина, П'ятниця 27 жовтня 2023 14:50
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Прем'єр Словаччини висунув цинічну умову для підтримки військової допомоги Україні Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив іншим лідерам ЄС, що 50 мільярдів євро допомоги Україні повинні включати гарантії того, що "кошти не будуть незаконно привласнені".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Україна є однією з найбільш корумпованих країн у світі, і ми обумовлюємо надмірну фінансову підтримку гарантіями того, що європейські гроші, включаючи словацькі, не будуть незаконно привласнені", - сказав Фіцо.

Прем'єр Словаччини не підтримує допомогу Україні

Вчора новопризначений прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Глава уряду Словаччини підтвердив відмову від допомоги українській стороні під час свого виступу перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі 26 жовтня.

"Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років убивають один одного без жодних результатів", - заявив Фіцо.

Також він висловив думку, що на даному етапі широкомасштабної війни РФ у Москви "більші територіальні досягнення, ніж в України".

Пізніше у Словаччині вигадали виправдання відмові від військової допомоги Україні. Країна нібито більше не може надавати допомогу, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.

Парламентські вибори у Словаччині

Нагадаємо, наприкінці вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, внаслідок яких більшість голосів набрала проросійська партія Smer-SD. Її очолює Роберт Фіцо.

25 жовтня Фіцо офіційно став прем'єром Словаччини. Також було призначено новий уряд. Зокрема, головою Міністерства закордонних справ став скандальний Юрай Бланар, який у 2014 році заявляв про "громадянську війну" в Україні.

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