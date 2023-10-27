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Премьер Словакии выдвинул циничное условие для поддержки военной помощи Украине

Словакия, Пятница 27 октября 2023 14:50
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Премьер Словакии выдвинул циничное условие для поддержки военной помощи Украине Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил другим лидерам ЕС, что 50 миллиардов евро помощи Украине должны включать гарантии того, что "средства не будут незаконно присвоены".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире, и мы обуславливаем чрезмерную финансовую поддержку гарантиями того, что европейские деньги, включая словацкие, не будут незаконно присвоены", - сказал Фицо.

Премьер Словакии не поддерживает помощь Украине

Вчера новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что странане будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Глава правительства Словакии подтвердил отказ от помощи украинской стороне во время выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе 26 октября.

"Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без результатов", - заявил Фицо.

Также он выразил мнение, что на данном этапе широкомасштабной войны РФ у Москвы "большие территориальные достижения, чем у Украины".

Позже в Словакии придумали оправдание отказа от военной помощи Украине. Страна вроде бы больше не может оказывать помощь, поскольку ей нужно сохранить собственную обороноспособность.

Парламентские выборы в Словакии

Напомним, в конце сентября в Словакии прошли парламентские выборы, в результате которых большинство голосов набрала пророссийская партия Smer-SD. Ее возглавляет Роберт Фицо.

25 октября Фицо официально стал премьером Словакии . Также было назначено новое правительство. В частности, главой Министерства иностранных дел стал скандальный Юрай Бланар, который в 2014 году заявлял о "гражданской войне" в Украине.

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