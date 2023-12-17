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Прем'єр Словаччини хоче зняти санкції з бізнесмена, пов'язаного із кремлівськими "Нічними вовками"

Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіко вимагає, щоб європейського боса прокремлівської байєрської організації "Нічних вовків" і бізнесмена Йозефа Гамбалека вилучили із санкційного списку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Pravda.

"Я повідомив голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що ми порушимо питання про пана Хамбалека, громадянина Словаччини, який є єдиним громадянином країн ЄС у санкційному списку", - сказав він.

За словами Фіцо, єдине, у чому можна звинуватити Хамбалека, - це те, що він захоплюється мотоциклами.

Фіцо заявив, що планує порушити питання про виключення Хамбалека із санкційного списку під час своєї закордонної поїздки у вівторок, 19 грудня, до Брюсселя, де він має зустрітися з канцлером Німеччини.

"Тому що ця ініціатива пройшла через Німеччину, але, звісно, вона була придумана в нашому Міністерстві закордонних справ у той час, коли там був міністр закордонних справ Іван Корчок", - сказав прем'єр-міністр.

Європейський союз вніс главу "Нічних вовків" Йозефа Гамбалека до санкційного списку в липні 2022 року. Причиною стала його підтримка російського вторгнення в Україну.

"Нічні вовки"

Перший офіційний в СРСР байкерський клуб, що існував із 1989 року, існує й дотепер у Росії як зареєстрована 1995 року громадська некомерційна організація "Російські мотоциклісти".

Через підтримку окупації Криму і вторгнення Росії в Україну, мотоклуб перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США, України та Швейцарії.

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