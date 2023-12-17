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Премьер Словакии хочет снять санкции с бизнесмена, связанного с кремлевскими "Ночными волками"

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Словакии Роберт Фико требует, чтобы европейский босс прокремлевской байерской организации "Ночных волков" и бизнесмен Йозеф Хамбалек был исключен из санкционного списка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.

"Я сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что мы поднимем вопрос о господине Хамбалеке, гражданине Словакии, который является единственным гражданином стран ЕС в санкционном списке", - сказал он.

По словам Фицо, единственное, в чем можно обвинить Хамбалека, - это то, что он увлекается мотоциклами.

Фицо заявил, что планирует поднять вопрос об исключении Хамбалека из санкционного списка во время своей зарубежной поездки во вторник, 19 декабря, в Брюссель, где он должен встретиться с канцлером Германии.

"Потому что эта инициатива прошла через Германию, но, конечно, она была придумана в нашем Министерстве иностранных дел в то время, когда там был министр иностранных дел Иван Корчок", - сказал премьер-министр.

Европейский союз внес главу "Ночных волков" Йозефа Гамбалека в санкционный список в июле 2022 года. Причиной стала его поддержка российского вторжения в Украину.

"Ночные волки"

Существовавший с 1989 года первый официальный в СССР байкерский клуб, существующий и поныне в России как зарегистрированная в 1995 году общественная некоммерческая организация "Русские мотоциклисты".

Из-за поддержки оккупации Крыма и вторжения России в Украину, мотоклуб находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США, Украины и Швейцарии.

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Ночные волкиСанкции против России