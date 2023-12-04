Прем'єр Словаччини анонсував зустріч із Шмигалем на початку 2024 року: обговорять співпрацю

"Сьогодні у мене відбулася анонсована телефонна розмова з прем'єром України Денисом Шмигалем. Я підтвердив зацікавленість Словаччини в наданні допомоги Україні в гуманітарній та цивільній сферах", - заявив він.

Зокрема, Фіцо унеможливив постачання зброї та боєприпасів Україні з державних складів і з армії.

"Ми не віримо у військове вирішення конфлікту в Україні, оскільки воно веде тільки до непотрібного кровопролиття без результату", - заявив він.

При цьому він додав, що Словаччина і надалі заборонятиме імпорт зерна.

"Наші національні інтереси іноді зіштовхуються з інтересами України, тому я підтвердив, що ми й надалі заборонятимемо імпорт української сільськогосподарської продукції на територію Словаччини, тому що ми будемо йти проти наших власних фермерів", - наголосив Фіцо.

Він також повідомив, що Словаччина готова допомагати Україні в денуклеаризації, постачати для цього спеціальне обладнання (наприклад, Bozenas тощо), співпрацювати в енергетичній сфері, зокрема й у моніторингу цивільних ядерних об'єктів, і надавати гуманітарну допомогу.

"Ми зустрінемося з прем'єр-міністром Шмигалем на словацько-українському кордоні на початку 2024 року, темою зустрічі буде співпраця у вищезазначених галузях", - анонсував Фіцо.

Позиція Фіцо щодо війни в Україні

Колишній правоцентристський уряд Словаччини рішуче підтримував Україну та постачав військову техніку, включаючи бойові машини, а також системи ППО С-300 та літаки МіГ-29.

Вже 25 жовтня лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо офіційно став новим прем'єром Словаччини. Він заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Також прем'єр вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом відправки зброї ЗСУ.

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