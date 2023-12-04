Премьер Словакии анонсировал встречу с Шмыгалем в начале 2024 года: обсудят сотрудничество

"Сегодня у меня состоялся анонсированный телефонный разговор с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Я подтвердил заинтересованность Словакии в оказании помощи Украине в гуманитарной и гражданской сферах", - заявил он.

В частности, Фицо исключил поставку оружия и боеприпасов Украине с государственных складов и из армии.

"Мы не верим в военное решение конфликта в Украине, поскольку оно ведет только к ненужному кровопролитию без результата", - заявил он.

При этом он добавил, что Словакия и впредь будет запрещать импорт зерна.

"Наши национальные интересы иногда сталкиваются с интересами Украины, поэтому я подтвердил, что мы и впредь будем запрещать импорт украинской сельскохозяйственной продукции на территорию Словакии, потому что мы будем идти против наших собственных фермеров", - подчеркнул Фицо.

Он также сообщил, что Словакия готова помогать Украине в денуклеаризации, поставлять для этого специальное оборудование (например, Bozenas и т. д.), сотрудничать в энергетической сфере, включая мониторинг гражданских ядерных объектов, и оказывать гуманитарную помощь.

"Мы встретимся с премьер-министром Шмыгалем на словацко-украинской границе в начале 2024 года, темой встречи будет сотрудничество в вышеупомянутых областях", - анонсировал Фицо.

Позиция Фицо по поводу войны в Украине

Бывшее правоцентристское правительство Словакии решительно поддерживало Украину и поставляло военную технику, включая боевые машины, а также системы ПВО С-300 и самолеты МиГ-29.

Уже 25 октября лидер партии Smer-SD Роберт Фицо официально стал новым премьером Словакии. Он заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Также премьер считает, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно разрешить путем отправки оружия ВСУ.

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